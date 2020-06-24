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محافظات

إزالة 2147 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 09:59 م
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أنه تم إزالة 1789حالة تعد على الأراضى الزراعية،فيما تمت إزالة  358  حالة تعد على أراض أملاك الدولة، في حين تم ضبط وإزالة 284مخالفة بناء،وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة،"منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا "في 25 مارس الماضي وحتى  اليوم  الأربعاء 24 يونية الجاري. 

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام، بشأن سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك،وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية،وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية،وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا. 

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حيث أكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة،والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار،من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"،وفق برنامج زمني محدد،وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية،وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة،وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية،والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة

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