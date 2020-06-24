خطوة حكيمة.. خالد عكاشة: رسالة السيسي وصلت لكل الدول بوضوح من المنطقة العسكرية الغربية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إن الرئيس السيسي لديه قدر عالي من الثقة، حيال الملفات الدولية التي تواجها مصر خلال هذه الفترة، بالإضافة لإمتلاكه لفرق عمل تعمل بكافاءة على كافة المستويات.





وأضاف العميد خالد عكاشة، خلال حواره لـ برنامج " الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة أن الخطوة الوحيدة أمام الإصطفاف الوطني ، هو تسلح المواطن بالوعي، وتفهم أننا في وضع يحتاج لأعلى درجات الثقة بالنفس والجدية.





وأشار "عكاشة" إلى أن مصر هي الظهير الرئيسي للمتصدين لأعمال العنف في الجبهة الغربية، والثقة بهم هي أساس الإصطفاف الوطني.



