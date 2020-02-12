العميد خالد عكاشة: يقظة الأمن نجحت في كسر شوكة الإرهاب بسيناء.. فيديو

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن القوات المسلحة منذ أيام قليلة نجحت في إجهاض محاولة لهجوم إرهابي مؤكدا أن هناك حالة من اليقظة للأمن المصري ونجاح لكسر شوكة الإرهاب بهذه الصورة من أبطالنا من القوات المسلحة والداخلية.





وأضاف "عكاشة" خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الأمن الوطني دائما ما يقوم بجمع المعلومات بدقة ويستطيع أن يؤكدها بوصوله في موقع وزمان مميز للقضاء على المجموعة الإرهابية التي تظن أنها اتخذت وكرًا بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية .





وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية أن النتائج التي تم الوصول لها تدعو للفخر والإعجاب وجهد كبير بأنه لا توجد مساحات للتهاون مع تلك العناصر الإرهابية.





وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إلى أن المواجهة المسلحة بين القوات المسلحة وعناصر إرهابية خطرة تحاول أن تجعل سيناء مسرحاً للتهديد وارتكاب العمليات الإرهابية يتم التصدي لها بقوة ويدل على القوة الفائقة للأجهزة الأمنية والعسكرية.





وقال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إن من أخطر خصائص الظاهرة الإرهابية انها متجددة مؤكدًا أن قوات مكافحة الإرهاب دائما ما تكسر شوكة الإرهاب في سيناء كلها.