ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على كريستال بالاس

أقيمت اليوم الأربعاء، 5 مباريات من عمر الجولة الحادية والثلاثين، لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





وتمكن رفاق محمد صلاح في فريق ليفربول من اكتساح كريستال بالاس برباعية نظيفة، كما حسم مانشستر يونايتد مباراته أمام شيفيلد بفوزه عليه بثلاثية، و فاز إيفرتون على على نوريتش سيتي بهدف نظيف.





وقاد أحمد المحمدي فريقه أستون فيلا لتعادل صعب مع نيوكاسل يونايتد بهدف لكل فريق، كما فاز ولفرهامبتون على بورنموث بهدف نظيف.





ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات اليوم.



