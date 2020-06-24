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منوعات

نشرة السوشيال ميديا: حارس مرمى الأهلي السابق يجري مسحة كورونا.. ضاحي خلفان: الأمة العربية أولا وثانيا وثالثا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:22 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:

نشر الفنان احمد العوضى , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو اثناء قيامه بالتمارين داخل الجيم . 

نشرت الاعلامية رايا ابى راشد , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صور من كواليس حلقة  سكووپ الجديدة , ظهرت فيها باطلالة انيقة تبرز جمالها . 

نشر ضاحى خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي , عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " عددا من التغريدات يتحدث فيها عن الدول العربية. 

نشر الفنان احمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة , ظهر فيها مع عدد من أقاربه . 

نشر مروان محسن , لاعب النادى الاهلى  عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " صور من مران اليوم الاول , ظهر فيهم بصحبة اللاعب احمد فتحى والاعب عمرو السولية . 

نشر أحمد عادل عبد المنعم , حارس مرمى النادي الأهلي السابق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "، صورا له، أثناء إجرائه مسحة فيروس كورونا. 
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