نشرة السوشيال ميديا: حارس مرمى الأهلي السابق يجري مسحة كورونا.. ضاحي خلفان: الأمة العربية أولا وثانيا وثالثا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:





نشر الفنان احمد العوضى , عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " فيديو اثناء قيامه بالتمارين داخل الجيم .





نشرت الاعلامية رايا ابى راشد , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " صور من كواليس حلقة سكووپ الجديدة , ظهرت فيها باطلالة انيقة تبرز جمالها .





نشر ضاحى خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي , عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " عددا من التغريدات يتحدث فيها عن الدول العربية.





نشر الفنان احمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة , ظهر فيها مع عدد من أقاربه .





نشر مروان محسن , لاعب النادى الاهلى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام " صور من مران اليوم الاول , ظهر فيهم بصحبة اللاعب احمد فتحى والاعب عمرو السولية .



