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فن

أخواتي وحشتوني.. ظهور مميز لأحمد فلوكس بصحبة أقاربه

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان احمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة , ظهر فيها مع عدد من أقاربه . 

وعلق أحمد فلوكس على الصورة قائلا " بنات خالتي .. واخواتي وحشتوني " 

نالت الصورة إعجاب عدد كبير من جمهوره وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالاتي: 

مشاء الله زي القمر ربنا يحميكوا

جمالو الله يسعدك 

قمرات ماشاء الله 


يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة، بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس، مؤخرا  في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار واسماء ابو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي  وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.


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