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أخبار العالم

من يقدم تركيا على مصر ليس عربيا.. ضاحي خلفان: الأمة العربية أولا وثانيا وثالثا.. شاهد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:27 م
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
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مريم عزت
نشر ضاحى خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي , عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " عددا من التغريدات يتحدث فيها عن الدول العربية. 

كتب ضاحى: " العربي الذي يقدم تركيا على السعودية او مصر او الامارات او على اي دولة عربية.. هذا ليس عربيا".


تابع ضاجى " تبقى دولنا العربية مفضلة على أي دولة اجنبية اخرى.. ايران او تركيا... او ايا من كان".

وانهى حديثه بان "الأمة العربية اولا وثانيا وثالثا".


وكان "خلفان" صرح بأنه يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يبسط نفوذه على بلد كقطر، لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".

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