من يقدم تركيا على مصر ليس عربيا.. ضاحي خلفان: الأمة العربية أولا وثانيا وثالثا.. شاهد





كتب ضاحى: " العربي الذي يقدم تركيا على السعودية او مصر او الامارات او على اي دولة عربية.. هذا ليس عربيا".









تابع ضاجى " تبقى دولنا العربية مفضلة على أي دولة اجنبية اخرى.. ايران او تركيا... او ايا من كان".





وانهى حديثه بان "الأمة العربية اولا وثانيا وثالثا".









وكان "خلفان" صرح بأنه يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يبسط نفوذه على بلد كقطر، لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".





الأمة العربية اولا وثانيا وثالثا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 24, 2020

تبقى دولنا العربية مفضلة على أي دولة اجنبية اخرى.. ايران او تركيا... او ايا من كان. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 24, 2020

والعربي الذي يقدم ايران على السعودية او مصر او الامارات او الجزائر او المغرب.. الخ هذا ليس عربيا.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 24, 2020

العربي الذي يقدم تركيا على السعودية او مصر او الامارات او على اي دولة عربية.. هذا ليس عربيا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 24, 2020