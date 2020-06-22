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أخبار العالم

ضاحى خلفان لـ مدير منظمة الصحة العالمية: كل أخباره تشاؤم في تشاؤم

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:13 م
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
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سيد احمد
نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب ضاحى خلفان " اتمنى اقرأ خبرا مبشرا بالخير  من مدير منظة الصحة العالمية عن كورونا.. ما وجدت.. كل اخباره تشاؤم في تشاؤم " .

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : 

تابع وزير الصحه الهندي .
الحمدلله دولتنا اعتمدة على نفسها و تدريجيا قامت تتجاوز . 
محدش عارف حاجة كل يوم  شئ . 

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وكان "خلفان" صرح بأنه يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يبسط نفوذه على بلد كقطر، لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".


ضاحى خلفان لـ مدير منظمة الصحة العالمية: كل أخباره تشاؤم في تشاؤم
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