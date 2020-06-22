ضاحى خلفان لـ مدير منظمة الصحة العالمية: كل أخباره تشاؤم في تشاؤم

نشر ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتب ضاحى خلفان " اتمنى اقرأ خبرا مبشرا بالخير من مدير منظة الصحة العالمية عن كورونا.. ما وجدت.. كل اخباره تشاؤم في تشاؤم " .
وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :
تابع وزير الصحه الهندي .
الحمدلله دولتنا اعتمدة على نفسها و تدريجيا قامت تتجاوز .
محدش عارف حاجة كل يوم شئ .
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وكان "خلفان" صرح بأنه يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يبسط نفوذه على بلد كقطر، لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".