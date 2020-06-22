ضاحى خلفان لـ مدير منظمة الصحة العالمية: كل أخباره تشاؤم في تشاؤم

وكان "خلفان" صرح بأنه يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يبسط نفوذه على بلد كقطر، لكن يستحيل أن يفرض نفوذه على شعب كالشعب الليبي، وقال: "أنا واثق أن ليبيا لن تكون مستعمرة تركية مثل قطر".



