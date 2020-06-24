حارس مرمى الأهلي السابق يجري مسحة كورونا.. شاهد

ونالت الصور اعجاب عدد كبير من جمهوره، وجاءت ابرز التعليقات ، ما بين " ابن الاهلى _ الانتماء يا عظمة _ بحبك يا كابتن".

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وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.









وتوقف النشاط الكروي في مصر، بقرار من مجلس الوزراء، منذ مارس الماضي؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.









ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من شهر يوليو ، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.