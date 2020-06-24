AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حارس مرمى الأهلي السابق يجري مسحة كورونا.. شاهد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:33 م
احمد عادل عبد المنعم
احمد عادل عبد المنعم
Advertisements
مريم عزت
نشر أحمد عادل عبد المنعم , حارس مرمى النادي الأهلي السابق، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "، صورا له، أثناء إجرائه مسحة فيروس كورونا. 


ونالت الصور اعجاب عدد كبير من جمهوره، وجاءت ابرز التعليقات ، ما بين "ابن الاهلى _ الانتماء يا عظمة _ بحبك يا كابتن". 


اقرأ ايضا : 


وتترقب الأندية المصرية قرار عودة النشاط الرياضى من جديد بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة مؤخرًا بشأن عودة التدريبات مطلع الشهر المقبل تمهيدًا لعودة النشاط مطلع أغسطس.


وتوقف النشاط الكروي في مصر، بقرار من مجلس الوزراء، منذ مارس الماضي؛ خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.


ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من شهر يوليو ، بصورة فردية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد أيمن منصور ينشر صورة من أمام الكعبة.. شاهد

محمود كهربا يؤدى تدريبات بدنية للحفاظ على لياقته .. صور

أحمد عادل عبد المنعم ينشر صورة بصحبة زوجته وابنه.. شاهد

بصورة نادرة.. مجدي عبدالغني يستعيد ذكرياته مع نجوم جيله

إسلام محارب وزوجته يشعلان إنستجرام بصورة.. شاهد

عمرو جمال يعلق على صورة مع وليد سليمان: أغلى من الياقوت

ترشيحاتنا

عجزت عن الوفاء بدين لعدم استقرار الظروف .. الإفتاء توضح التصرف الشرعي

بعد مصر.. السودان يلوح باللجوء لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

تراجع إصابات كورونا في الرياض .. تعرف على عدد الحالات المسجلة بالعاصمة السعودية اليوم

كارتيرون الأبرز.. حضور 9 مدربين اجتماع اتحاد الكرة لحسم مصير الدوري

حقيقة أم لا.. مرضى الربو والحساسية أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية | القبض على شبكة منظمة للإتجار بالعملة فى 4 محافظات بحوزتهم 25 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لأول مرة مرسيدس AMG One الخارقة تظهر أثناء اختبارها.. صور

مفاجأة صادمة.. تناول القهوة يسبب الشعور بالإرهاق لهذا السبب

بمكياج صاخب.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها فى أحدث ظهور