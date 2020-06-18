بعد لقائه في الجيم.. هاني رمزي يوجه رسالة لـ أحمد عادل عبد المنعم.. شاهد

شارك الفنان هاني رمزي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر هاني رمزي فى الصورة مع الكابتن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي نادي مصر المقاصة والأهلي سابقا من داخل الجيم خلال ممارستهم التمارين الرياضية.





وعلق هاني رمزي على الصورة قائلا: "أحلى تمرين مع كابتن أحمد عادل عبد المنعم طاقه وحيويته ونشاط سعدت بيك والله #الاهلى #احمد_عادل_عبدالمنعم #النادى_الاهلى #الأهلاويه #اهلاوى #الكوره".







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وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.



