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رياضة

فرج عامر: سموحة سيبدأ التدريبات بعد المسحة الثانية .. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:41 ص
سموحة
سموحة
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محمد رشاد
أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، استعداد فريقه الأول لكرة القدم لعودة الدوري الممتاز بعد قرار عودة النشاط الرياضي من مجلس الوزراء.

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وقال عامر فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "سموحة مستعد لعودة الدوري وسيبدأ التدريبات يوم السبت المقبل، عقب المسحة الثانية بناء على تعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة".
 
وعن حقيقة إيجابية أحد لاعبي سموحة: "أحمد فتوح لم يخضع للمسحة الأولي ولكنه عازل نفسه فى المنزل، وحالته مستقرة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن اليوم الأربعاء عن وجود ست حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد من بين أندية الاتحاد السكندري وسموحة وإنبي والمقاولون العرب. 
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