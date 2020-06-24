فرج عامر: كفاية شائعات .. سموحة خال من كورونا

أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن المسحة الأولى التي خضع لها الجهاز الفني والإداري والطبي وكافة اللاعبين والعاملين داخل النادي جاءت سلبية.
وأضاف فرج عامر في تصريحات صحفية قائلا: "كل ما يقال ما هو إلا شائعات وأطالب الجميع بتوخي الحذر وعدم الزج باسم النادي في تلك الأمور .
وأوضح عامر أنه سيتم عمل المسحة الثانية للاعبين يوم السبت المقبل على أن يتم استئناف التدريبات بشكل طبيعي يوم الأحد مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية .
واتخذ مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر كافة الإجراءات الطبية و الاحترازية لمواجهة ازمة فيروس كورونا خلال استئناف النشاط الرياضي من جديد .
وتسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية .