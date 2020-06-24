فرج عامر: كفاية شائعات .. سموحة خال من كورونا

وأوضح عامر أنه سيتم عمل المسحة الثانية للاعبين يوم السبت المقبل على أن يتم استئناف التدريبات بشكل طبيعي يوم الأحد مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية .









واتخذ مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس فرج عامر كافة الإجراءات الطبية و الاحترازية لمواجهة ازمة فيروس كورونا خلال استئناف النشاط الرياضي من جديد .