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مرأة

بسالوبيت جينز.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:44 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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هاجر هانئ
حرصت المذيعة رضوى الشربينى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستغرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت رضوى الشربينى فى الصورة بإطلالة كاجوال أنيقة وهى جالسة على موتوسيكل، حيث ارتدت سالوبيت جينز قصير اتسم التصميم باللون الفاتح ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل نقوشات.

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وانتعلت رضوى الشربينى حذاء مسطح باللون الرياضى، ولم تتكلف في ارتداء الاكسسوارات ولكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة.

وبدت رضوى الشربينى بخصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها كما أنها كشفت عن جمال ملامحها.

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