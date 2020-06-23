الغزال مجاش .. رضوى الشربيني تشارك جمهورها بفيديو ساخر

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت الشربيني فى فيديو ساخر وهى تتحدث فى الموبايل و تقول : "كان فيه مثل اسمه ان راح قرد ييجى غزال .. الغزال مجاش ممكن ترجع القرد لو سمحت".
وكتبت معلقة :" يغور القرد ويغور الغزال على فكرة".
ونال الفيديو تفاعل متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:
الغزال مجاش فعلا
عسوله جدا
والله انتى قمر
يذكر ان رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة.
وأنهت رضوى الشربيني الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.