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فن

الغزال مجاش .. رضوى الشربيني تشارك جمهورها بفيديو ساخر

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:07 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت الشربيني فى فيديو ساخر وهى تتحدث فى الموبايل و تقول : "كان فيه مثل اسمه ان راح قرد ييجى غزال .. الغزال مجاش ممكن ترجع القرد لو سمحت".


وكتبت معلقة :" يغور القرد ويغور الغزال على فكرة".



ونال الفيديو تفاعل متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتى:

الغزال مجاش فعلا
عسوله جدا
والله انتى قمر


‎يذكر ان رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر  ‎شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.


‎وأنهت رضوى الشربيني  الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.
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