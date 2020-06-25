لإطلالة أنيقة.. نصائح للرجال لاختيار الحقيبة المناسبة

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كما كشف موقع helloworldmagazine ، أن الحقائب متوسطة الحجم تكون فى الأغلب مصممة لحمل الأجهزة اللوحية مثل أجهزة iPad و اللاب توب، كما فضل بعض المصممين تصميم

الحقائب الكلاسيكية

بينما فضل آخرون الأسلوب العصرى الذى يتناسق مع الملابس الكاجوال واتسمت هذه التصميات بالألوان و الجمل المكتوبة.