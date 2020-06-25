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مرأة

لإطلالة أنيقة.. نصائح للرجال لاختيار الحقيبة المناسبة

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:46 ص
نصائح للرجال لاختيار
نصائح للرجال لاختيار الحقيبة المناسبة
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هاجر هانئ
تعد حقائب اليد في الغالب من الإكسسوارات المفضلة لدى النساء والرجال في نفس الوقت، لا يقتصر الأمر على إكمال المظهر والأناقة فقط  ولكنه من القطع الضرورية لكليهما.

قدم مصممو الأزياء العديد من التصميمات الأنيقة للحقائب لتكمل أناقة الرجل، فهناك العديد من الأشكال و الألوان و الموديلات  المختلفة التى تتناسب مع مختلف الأذواق، فالحقائب الكبيرة  تكون مناسبة للسفر وصالة الألعاب الرياضية  "الجيم".

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كما كشف موقع helloworldmagazine ، أن الحقائب متوسطة الحجم  تكون فى الأغلب مصممة لحمل الأجهزة اللوحية مثل أجهزة iPad  و اللاب توب، كما فضل بعض المصممين تصميم الحقائب الكلاسيكية بينما فضل آخرون الأسلوب العصرى  الذى يتناسق مع الملابس الكاجوال واتسمت هذه التصميات بالألوان و الجمل المكتوبة.

و ينصح دائما باختيار الحقائب المناسبة لأطلالتك، فإذا كنت رجل أعمال يفضل أن  تختار التصميمات  المصنوعة من الجلد داكن اللون، أما  إذا كنت شابًا وتحتاج الحقيبة  للكلية أو الجيم ، فاستخدم  الحقائب البسيطة المصنوعة من القماش ذات الألوان المفضلة لديك.
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