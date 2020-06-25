مع الحفاظ على الهوية الثقافية.. تطوير قرية الجبيل بجنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمس الأربعاء المهندس المعماري حمدي سطوحي بمكتبه بالقاهرة لعرض استراتيجية تطوير قرية الجبيل التي قد تم الاتفاق عليها طبقًا للرؤية الموضوعة والمتفق عليها مع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني وإلتزامًا بالمخطط الاستراتيجي لمدينة الطور.





فقام المهندس حمدي بعرض المخطط التفصيلي لتطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء والتي تعرف باسم قرية الصيادين لامتهان قاطنيها لحرفة الصيد.





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يهدف المشروع إلي إحياء القرية من خلال إحياء الحرف والصناعات الأصلية لها القائمة على التمر والنخل والصيد مع الاحتفاظ بالطابع الخاص للقرية، مما سيرفع المستوى المعيشي لقاطنيها بالإضافة إلى جذب السياح للمنطقة، حيث سيشمل العديد من الاستخدامات من أهمها منطقة تجارية لبيع منتجاتهم للسياح ومحكي الجبيل ليروي فيه أهل القرية من المجاهدين بطولاتهم التاريخية.



