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محافظات

مع الحفاظ على الهوية الثقافية.. تطوير قرية الجبيل بجنوب سيناء

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:51 ص
تطوير قرية الجبيل
تطوير قرية الجبيل بجنوب سيناء
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ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمس الأربعاء المهندس المعماري حمدي سطوحي بمكتبه بالقاهرة لعرض استراتيجية تطوير قرية الجبيل التي قد تم الاتفاق عليها طبقًا للرؤية الموضوعة والمتفق عليها مع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ والمهندس كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني وإلتزامًا بالمخطط الاستراتيجي لمدينة الطور.

فقام المهندس حمدي بعرض المخطط التفصيلي لتطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء والتي تعرف باسم قرية الصيادين لامتهان قاطنيها لحرفة الصيد.

 
يهدف المشروع إلي إحياء القرية من خلال إحياء الحرف والصناعات الأصلية لها القائمة على التمر والنخل والصيد مع الاحتفاظ بالطابع الخاص للقرية، مما سيرفع المستوى المعيشي لقاطنيها بالإضافة إلى جذب السياح للمنطقة، حيث سيشمل العديد من الاستخدامات من أهمها منطقة تجارية لبيع منتجاتهم للسياح ومحكي الجبيل ليروي فيه أهل القرية من المجاهدين بطولاتهم التاريخية.

وقد وافق كلًا من اللواء خالد فودة والمهندسة إيناس سمير على العرض التفصيلي وسيتم البدء في المرحلة التالية وهى عرض المشروع على أهالي القرية ومن ثم الاتفاق مع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ المشروع.
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