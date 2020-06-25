BLU G900.. هاتف ذكي قوي بـ 1650 جنيها فقط ..صور

هل تخيلت من قبل أن تجد هاتف ذكي بسعر 1650 جنيهًا فقط يوفر لك شاشة ضخمة قياس 6.5 بوصة، وكاميرا أساسية ثلاثية وبطارية جبارة، بالإضافة لأحدث أنظمة أندرويد Androd 10.0؟.





الإجابة عند علامة بلو الصاعدة، التى تقدم هاتفها الذكي للفئة الاقتصادية والذي يحمل إسم BLU G900، مع شاشة بدون حواف قياس 6.5 بوصة من نوع LCD بدقة عرض HD+، مع نوتش قطرة الماء فى أعلى منتصفها للكاميرا الأمامية لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.









يأتى هاتف BLU G900 بمعالج من نوع MediaTek Helio A25 بذاكرة وصول عشوائية سعة 4 جيجابايت، و ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية ختى 128 جيجابايت.





ولعشاق التصوير جاء BLU G900 بكاميرا أساسية ثلاثية بدقة 16 و 8 و 2 ميجابيكسل، و أخرى أمامية بدقة 13 ميجابيمسل مع ميزة البورتريه، وفلاش قوي من نوع LED.









كما تم تزويد BLU G900 ببطارية كبيرة سعة 4000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 10 واط، حيث تصل إلى نسبة شحن 50% فى 45 دقيقة فقط، من خلال منفذ شحن USB-C.





,ويمكنك الحصول على الهاتف مقابل 100 دولار ما يعادل 1650 جنيهًا فقط لفترة محدودة، بعدما كان سعره الرسمي 150 دولار أمريكي، إلا أن هناك عرض عليه بالسعر الجديد لفترة محدودة.