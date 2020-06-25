يوم عيد ميلاده.. العثور على جثة زوجة مسئول بريطاني شهير في غابة

عثرت الشرطة البريطانية على جثة زوجة وزير المحافظين السابق «أوين باترسون» ميتة داخل غابة بالقرب من منزل أسرته يوم عيد ميلاده، مما أثار الريبة حول طريقة وفاتها.





وفي بيان أكد النائب عن حزب المحافظين في نورث شروبشاير ببريطانيا وفاة شريكته «روز باترسون» مصرحًا بأن الخبر جاء بمثابة "صدمة رهيبة" للعائلة.





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وأضاف وزير أيرلندا الشمالية السابق في أسى، ''بحزن شديد، يجب أن أبلغكم أن زوجتي روز قد ماتت في منزل عائلتنا في شروبشاير... تزوجت أنا وروز لمدة 40 سنة سعيدة.. كانت زوجة، أم وجدّة رائعة وحنونة".





كانت السيدة باترسون ابنة فيكونت الرابع «ريدلي» أول امرأة تتولى رئاسة مضمار سباق خيول Aintree في عام 2013.





تزوجت هي وأوين في عام 1980 وأنجبت ولدين - فيليكس ونيد - وابنة تدعى إيفي، وبصفتها عضوًا في مجلس نادي Jockey Club، شاركت السيدة باترسون في سباقات الخيل طوال حياتها.



