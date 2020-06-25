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منوعات

يوم عيد ميلاده.. العثور على جثة زوجة مسئول بريطاني شهير في غابة

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:47 ص
جثة مسئول بريطاني
جثة مسئول بريطاني
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عزة عاطف
عثرت الشرطة البريطانية على جثة زوجة وزير المحافظين السابق «أوين باترسون» ميتة داخل غابة بالقرب من منزل أسرته يوم عيد ميلاده، مما أثار الريبة حول طريقة وفاتها.

وفي بيان أكد النائب عن حزب المحافظين في نورث شروبشاير ببريطانيا وفاة شريكته «روز باترسون» مصرحًا بأن الخبر جاء بمثابة "صدمة رهيبة" للعائلة. 

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وأضاف وزير أيرلندا الشمالية السابق في أسى، ''بحزن شديد، يجب أن أبلغكم أن زوجتي روز قد ماتت في منزل عائلتنا في شروبشاير... تزوجت أنا وروز لمدة 40 سنة سعيدة.. كانت زوجة، أم وجدّة رائعة وحنونة".

كانت السيدة باترسون ابنة فيكونت الرابع «ريدلي» أول امرأة تتولى رئاسة مضمار سباق خيول Aintree في عام 2013. 

تزوجت هي وأوين في عام 1980 وأنجبت ولدين - فيليكس ونيد - وابنة تدعى إيفي، وبصفتها عضوًا في مجلس نادي Jockey Club، شاركت السيدة باترسون في سباقات الخيل طوال حياتها. 

عملت كموظفة دائمة في مضمار سباق نيوماركت قبل حضور جامعة كامبريدج، كما جمعت 120.000 جنيه إسترليني للأعمال الخيرية من خلال إكمال سباق 1000km Mongol Derby في عام 2011 مع زوجها.
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