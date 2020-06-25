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أخبار العالم

افتراضيا.. جو بايدن يعلن ترشحه رسميا للرئاسة أغسطس المقبل

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي أمس، الأربعاء، أنه سيعقد مؤتمرا افتراضيا بشكل أساسي في أغسطس القادم لإعلان جو بايدن مرشحًا للحزب في انتخابات الرئاسة، بينما يلتقي بايدن شخصيا خطاب قبوله ترشيح الحزب في ميلووكي، فيما سيبقى مندوبو الحزب في المنزل. 

وكان القرار فيما ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة ولايات، من بينها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس مع احتدام السباق الرئاسي لعام 2020.

وفي المقابل يعتزم الجمهوريون عقد مؤتمر فعلي في جاكسون فيل في فلوريدا في أغسطس المخصص لإعلان الرئيس دونالد ترمب قبول ترشيح الحزب يوم 27 أغسطس أمام الآلاف في قاعة مغلقة.

ولم يتضح ما إذا كان جمهور سيحضر كلمة بايدن المتوقع أن تكون يوم 20 أغسطس في مركز المؤتمرات في ميلووكي.
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