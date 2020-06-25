افتراضيا.. جو بايدن يعلن ترشحه رسميا للرئاسة أغسطس المقبل

أعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي أمس، الأربعاء، أنه سيعقد مؤتمرا افتراضيا بشكل أساسي في أغسطس القادم لإعلان جو بايدن مرشحًا للحزب في انتخابات الرئاسة، بينما يلتقي بايدن شخصيا خطاب قبوله ترشيح الحزب في ميلووكي، فيما سيبقى مندوبو الحزب في المنزل.





وكان القرار فيما ترتفع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدة ولايات، من بينها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس مع احتدام السباق الرئاسي لعام 2020.





وفي المقابل يعتزم الجمهوريون عقد مؤتمر فعلي في جاكسون فيل في فلوريدا في أغسطس المخصص لإعلان الرئيس دونالد ترمب قبول ترشيح الحزب يوم 27 أغسطس أمام الآلاف في قاعة مغلقة.



