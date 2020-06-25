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رياضة

فتح القيد آخر الموسم الجاري.. حمادة صدقي يكشف تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة مع المدربين ..فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:31 ص
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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ياسمين تيسير
كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة عن تفاصيل اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع مدربي الأندية لبحث الأزمات التي تواجه الفرق بشأن استئناف بطولة الدوري.
 
وأكد حمادة صدقي، في تصريحات متلفزة على قناة "اون تايم سبورت 2"، أن اتحاد الكرة اقترح أن يتم فتح القيد في الشهر الأخير للموسم الجاري. 


وأضاف حمادة صدقي، أن أبرز ما دار خلال الاجتماع هو خطط إعداد الفريق من اجل استئناف بطولة الدوري المصري لهذا الموسم.

وأكمل أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك كان له موقف واضح، وطالب بإلغاء الموسم الجاري وبدء موسم جديد. 

يذكر أن اللجنة الخماسية عقدت اجتماعا مع مدربي فرق الدوري لـ مناقشة كيفية استئناف البطولة وأبرز المعوقات التي تواجه الفرق حاليا.
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