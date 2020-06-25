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محافظات

بتكلفة مليار و٦٩١ مليون جنيه.. تنفيذ ١٢ ألف مشروع للشباب ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:08 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.


وأشار المحافظ إلى  أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.


. وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .

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وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٢ ألفا و  ٨٤ مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة  مليار و ٦٩١مليونا و ٤٢٨ ألف جنيه ، لتوفر ٤٢ألفا و ٨٨ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.


فيما أكد " العربي الشبراوي" مدير"مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).


وأضاف مدير مشروعك  أن مركز ومدينة الزقازيق و حي أول وثان جاؤا  في المركز الأول ... بإجمالي  عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلى  ٢٢٥٤ مشروعا  بقيمة ٢٤٩ مليون و ٢٩٦ ألفا و ٤٠٠ جنيه ، يليه  في المركز  الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات  تمت  الموافقة عليها وصلت إلي  ٥٤٩ مشروع  بقيمة ٢١٥ مليونا و ٦١٧ ألفا و ٢٥٠ جنيها ، ويليه في المركز الثالث  مركز بلبيس  بإجمالي عدد مشروعات  تمت الموافقة عليها وصلت إلي ١٥٧٤ مشروعا بقيمة ٢٠٠ مليون و ٨٠٧ آلاف و٦٥  جنيها ..


ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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