AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

يحدث في شمال سيناء.. أجواء آمنة بمحيط لجان الثانوية العامة

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:30 ص
شمال سيناء
شمال سيناء
Advertisements
احمد صالح
يؤدي ٢٩٤٤ طالبا وطالبة بشهادة الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم، الخميس، للعام الدراسي 2019 - 2020م، وسط إجراءات أمنية مشددة خارج اللجان.


وقال عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إنه تم تنظيم دخول طلاب وطالبات الثانوية العامة  من خلال البوابات الإلكترونية مراعاة للتباعد الاجتماعي في مختلف اللجان بمراكز المحافظة، إلى جانب عمل الإجراءات الاحترازية للطلاب للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بتسليم الكمامات، وقد حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد بالقرب من اللجان لمتابعة أبنائهم.


وأضاف أنه تم تزويد لجان الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء بـ ١٤ بوابة إلكترونية للتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد.


وقال الدكتور طارق محمد شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تخصيص ٢٤ طبيبا للإشراف على الطلاب أثناء الامتحانات، منهم ١٤ طبيبا للجان الثانوية العامة و١٠ للجان الثانوية الأزهرية.


ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء 2953 طالبًا وطالبة، موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها 6 لجان في العريش و5 لجان في بئر العبد و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.

يحدث في شمال سيناء.. أجواء آمنة بمحيط لجان الثانوية العامة
يحدث في شمال سيناء.. أجواء آمنة بمحيط لجان الثانوية العامة
يحدث في شمال سيناء.. أجواء آمنة بمحيط لجان الثانوية العامة
يحدث في شمال سيناء.. أجواء آمنة بمحيط لجان الثانوية العامة
يحدث في شمال سيناء.. أجواء آمنة بمحيط لجان الثانوية العامة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتحانات الثانوية العامة.. 6 سيارات لنقل طلاب الشيخ زويد ورفح إلى اللجان

تجهيز 14 لجنة للطلاب و15 استراحة للمراقبين في امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

تخصيص ٢٤ طبيبا للإشراف على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بسيناء

بإتباع الإجراءات الوقائية.. محافظ شمال سيناء يعلن انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة

بتكثيف أعمال التطهير داخل اللجان.. بورسعيد تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة.. طلاب بدون كمامات أمام اللجان في شمال سيناء.. فيديو

ترشيحاتنا

عرض جديد يهدد انضمام رمضان صبحي لـ الأهلي بشكل نهائي

الثانوية العامة في زمن الكورونا.. ( تغطية خاصة )

لا يؤثر في صحة الصلاة.. دار الإفتاء تعلق على التباعد بين المصلين

ابنة غير شرعية تتحدث 7 لغات.. كورنارو أول امرأة تحصل على شهادة الدكتوراه

أخطاء شائعة يرتكبها السائقون تدمر السيارة

مرتضى منصور يطالب بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة قرار عودة الدوري ..فيديو

AdvertisementS

إعلام حرب.. نشأت الديهي: هدفنا المحتوى الإعلامي وتطوير المنظومة.. فيديو

التعليم تنفي تسريب امتحان إنجليزية الثانوية العامة.. وتشكر الجهات الأمنية على غلق الصفحات المثيرة للشائعات

4 خطوات للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ومواعيد صرفها.. تعرف عليها

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

بواقع 3 جنيهات.. رسوم جديدة على أسعار تبغ الشيشة والسجائر.. تفاصيل

استدعاء مديري الإدارات التعليمية بالقاهرة للتواجد بلجان الثانوية العامة 7 صباحا.. لهذا السبب

الثانوية العامة في زمن الكورونا.. ( تغطية خاصة )

أول تعليق من والد إيمان التى قتلت بالتخطيط من زوجها

موعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.. أستاذ أوبئة يجيب ..فيديو

بالصور.. رسم علامات على الأرض بمداخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة لتنظيم دخول الطلاب

فى ذكرى ميلاد إحسان الجزايرلى.. قصة دخولها قسم الشرطة بقميص نوم

حكم الإسراع في الصلاة خوفا من دخول التالية.. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور