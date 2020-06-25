يحدث في شمال سيناء.. أجواء آمنة بمحيط لجان الثانوية العامة



يؤدي ٢٩٤٤ طالبا وطالبة بشهادة الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم، الخميس، للعام الدراسي 2019 - 2020م، وسط إجراءات أمنية مشددة خارج اللجان.





وقال عبد العزيز عطية، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إنه تم تنظيم دخول طلاب وطالبات الثانوية العامة من خلال البوابات الإلكترونية مراعاة للتباعد الاجتماعي في مختلف اللجان بمراكز المحافظة، إلى جانب عمل الإجراءات الاحترازية للطلاب للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بتسليم الكمامات، وقد حرص عدد من أولياء الأمور على التواجد بالقرب من اللجان لمتابعة أبنائهم.





وأضاف أنه تم تزويد لجان الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء بـ ١٤ بوابة إلكترونية للتعقيم ضد فيروس كورونا المستجد.







وقال الدكتور طارق محمد شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تخصيص ٢٤ طبيبا للإشراف على الطلاب أثناء الامتحانات، منهم ١٤ طبيبا للجان الثانوية العامة و١٠ للجان الثانوية الأزهرية.









ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء 2953 طالبًا وطالبة، موزعين على 14 لجنة على مستوى المحافظة، من بينها 6 لجان في العريش و5 لجان في بئر العبد و3 لجان في الشيخ زويد ورفح.



