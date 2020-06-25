AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كريم نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:24 ص
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
Advertisements
عبدالحكيم أبو علم
واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات المجموعة الأولى اليوم.

وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.

وقطع نيدفيد شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، التي خضع لها خلال الفترة الماضية.

وخاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات خفيفة بالكرة، صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

يذكر أن المجموعة الثانية تبدأ مرانها في العاشرة والنصف صباح اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدرب الأهلي يعقد محاضرة مع المجموعة الثانية من لاعبي الفريق

على هامش مران الفريق.. حمدي فتحي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي

مران بدني للمجموعة الثانية بـ فريق الأهلي

محمد محمود يواصل تدريباته التأهيلية بالأهلي

مران خفيف بالكرة للمجموعة الثانية بتدريبات الأهلي

استعدادًا لاسئناف النشاط الرياضي.. الأهلي يواصل تدريباته باستاد التتش

ترشيحاتنا

بعد عقد قرانها.. هجوم على شهد الشمري بسبب جنسية زوجها

7 مزايا ذهبية لذكر الله .. اغتنمها

ابنة غير شرعية تتحدث 7 لغات.. كورنارو أول امرأة تحصل على شهادة الدكتوراه

حدث ليلا.. اتفاقية مرتقبة بين مصر واليونان تصعق أردوغان.. تفاصيل مثيرة عن فايز السراج.. وعمليات التعليم تتابع وصول كراسات أسئلة الإنجليزي

طاهر محمد طاهر يتمسك باللعب للأهلي.. والخطيب يطالب بحسم الصفقة

رغم التحذيرات.. أهالي الطلاب يتجمعون بمحيط لجنة شبرا الثانوية قبل امتحان الإنجليزية.. صور

AdvertisementS

طاهر محمد طاهر يتمسك باللعب للأهلي.. والخطيب يطالب بحسم الصفقة

عرض جديد يهدد انضمام رمضان صبحي لـ الأهلي بشكل نهائي

غليان في الجبلاية.. موظفو الاتحاد في انتظار تنحي العطار بسبب كاميرات المراقبة وبوابات البصمة

محمد فضل: هيثم عرابي لا يصلح للعمل داخل النادي الأهلي

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطالب بـ اجتماع مع مجلس الوزراء.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي

عبدالغنى مستمر مع الفريق.. مرتضى منصور: صرف مستحقات لاعبي الزمالك الخميس المقبل..فيديو

هلعب مع مكة.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. ويؤكد: اللقب حان

مرتضى منصور يطالب بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة قرار عودة الدوري ..فيديو

لسنا ضد قرار الدولة.. مرتضى منصور يكشف تداعيات قرار الزمالك بعدم استكمال الدوري

خوف اللاعبين على أنفسهم وأسرهم من كورونا.. أمير مرتضى: لن نستطيع إجبار الفريق على استكمال الدوري

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

ليفربول ينتظر.. تشيلسي يسعى للثأر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور