كريم نيدفيد يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي بالأهلي

واصل كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات المجموعة الأولى اليوم.





وأدى اللاعب جلسة علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع له.





وقطع نيدفيد شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، التي خضع لها خلال الفترة الماضية.





وخاضت المجموعة الأولى من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات خفيفة بالكرة، صباح اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.





وتضم هذه المجموعة كلا من وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.



