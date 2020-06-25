AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:37 ص
تشيلسي
تشيلسي
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق تشيلسي منافسه مانشستر سيتي علي ملعب ستامفورد بريدج اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي " بريميرليج" . 

ويسعي تشيلسي للحفاظ علي تواجده في المربع الهبي املا في التأهل الي بطولة دورى ابطال اوروبا الموسم المقبل والثأر من هزيمة الدور الاول امام السيتيزن . 

ويدخل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المباراة بطموح استمرار النتائج الايجابية والابتعاد بمركز الوصيف عن المنافسه . 

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق يوسف سيف 

جدير بالذكر ان فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 63 نقطة بينما جاء فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عودة المتعة .. تعرف علي موعد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول امام كريستال بالاس والقنوات الناقلة

ليفربول ينتظر.. تشيلسي يسعى للثأر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي ومانشستر سيتي المتوقع فى مباراة الليلة بالدورى الإنجليزي

ترشيحاتنا

رغم التحذيرات.. أهالي الطلاب يتجمعون بمحيط لجنة شبرا الثانوية قبل امتحان الإنجليزية.. صور

عبدالغنى مستمر مع الفريق.. مرتضى منصور: صرف مستحقات لاعبي الزمالك الخميس المقبل..فيديو

كوكي وشوشو وسارة.. حكاية 3 فتيات على فيس بوك تخصصن في الدعارة مع الأثرياء العرب.. صور

محمد فضل: هيثم عرابي لا يصلح للعمل داخل النادي الأهلي

حسن الشافعي ينشر فيديو مع شيرين عبد الوهاب.. وحسام حبيب يعلق: والله لأوريكم

غليان في الجبلاية.. موظفو الاتحاد في انتظار تنحي العطار بسبب كاميرات المراقبة وبوابات البصمة

AdvertisementS

طاهر محمد طاهر يتمسك باللعب للأهلي.. والخطيب يطالب بحسم الصفقة

عرض جديد يهدد انضمام رمضان صبحي لـ الأهلي بشكل نهائي

غليان في الجبلاية.. موظفو الاتحاد في انتظار تنحي العطار بسبب كاميرات المراقبة وبوابات البصمة

محمد فضل: هيثم عرابي لا يصلح للعمل داخل النادي الأهلي

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يطالب بـ اجتماع مع مجلس الوزراء.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي

عبدالغنى مستمر مع الفريق.. مرتضى منصور: صرف مستحقات لاعبي الزمالك الخميس المقبل..فيديو

هلعب مع مكة.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. ويؤكد: اللقب حان

مرتضى منصور يطالب بعقد اجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة قرار عودة الدوري ..فيديو

لسنا ضد قرار الدولة.. مرتضى منصور يكشف تداعيات قرار الزمالك بعدم استكمال الدوري

خوف اللاعبين على أنفسهم وأسرهم من كورونا.. أمير مرتضى: لن نستطيع إجبار الفريق على استكمال الدوري

مواعيد مباريات اليوم الخميس 25 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

ليفربول ينتظر.. تشيلسي يسعى للثأر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. 4 نصائح عند شراء ملابس موضة صيف 2020

بعد تخفيض جمارك السيارات.. أرخص 5 سيارات أوروبية في مصر.. صور

سعر ومواصفات تويوتا راف فور 2020 toyota rav4 في مصر.. صور