موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق تشيلسي منافسه مانشستر سيتي علي ملعب ستامفورد بريدج اليوم في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة ال31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي " بريميرليج" .
ويسعي تشيلسي للحفاظ علي تواجده في المربع الهبي املا في التأهل الي بطولة دورى ابطال اوروبا الموسم المقبل والثأر من هزيمة الدور الاول امام السيتيزن .
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ويدخل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المباراة بطموح استمرار النتائج الايجابية والابتعاد بمركز الوصيف عن المنافسه .
وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 ، beIN Sports HD 2 بتعليق يوسف سيف
جدير بالذكر ان فريق مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 63 نقطة بينما جاء فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.