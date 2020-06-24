رسميا.. تشيلسي يمدد تعاقد بيدرو وويليان حتى نهاية الموسم

أعلن نادى تشيلسى الإنجليزى، مساء الثلاثاء، تمديد تعاقد الثنائي بيدرو رودريجيز والبرازيلى ويليان، حتى نهاية الموسم الكروى الجارى 2019-2020.





وقال الموقع الرسمي لنادى تشيلسى إنه تم الاتفاق مع بيدرو وويليان على تمديد عقودهما بحيث يبقى الثنائى متاحا للمشاركة فى المباريات المتبقية بالبريميرليج بالإضافة إلى كأس الاتحاد الانجليزى ودورى أبطال أوروبا.





كما أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، تعاقده رسميا مع تيمو فيرنر نجم فريق لايبزيج الألماني.





وذكر نادي تشيلسي في بيان رسمي، أنه توصل إلى اتفاقا رسميا مع فيرنر، على انتقاله إلى الفريق، خلال الصيف المقبل.





وأضاف البيان، أن فيرنر سينضم إلى البلوز، بداية من يوليو المقبل، عقب انتهاء الموسم الكروي في ألمانيا.





يذكر أن ليفربول كان أبرز المهتمين بضم تيمو فيرنر، لكنه تراجع عن الصفقة، بسبب قيمتها المرتفعة، والتي تخطت 50 مليون جنيه إسترليني.





وشارك فيرنر مع لايبزيج في 32 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهما 26 هدفا، وصنع 8 آخرين.