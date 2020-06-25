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حوادث

أول يوليو.. التحقيق مع شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز لاتهامه بسب ريهام سعيد

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:05 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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رامى المهدي
قررت نيابة المعادي تحديد 1 يوليو أولى جلسات للتحقيق في البلاغ المقدم من الاعلامية ريهام سعيد ضد شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز لاتهامه بالسب والقذف والتهديد.

وكان تقدم المحامي شعبان سعيد وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغ للمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة ضد "وائل" شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد.

وقال سعيد في البلاغ الذي حمل رقم 81 لسنة 2020 عرائض محامي عام جنوب، إنّ المشكو في حقه، أذاع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، تعرض خلاله لموكلته بعبارات سب وقذف تحط من شأنها، كإنسانة وإعلامية شهيرة.

وأضاف أنّه في بداية الفيديو وصف الإعلامية بـ"الحربوقة"، واستخدم عبارة "عايزة ايه يا بجحة؟"، وذلك بتعبيرات وجهه التي تمثل إهانة وتحمل نوعا من التحقير، ثم هددها في نهاية الفيديو بقوله: "مش هسيبك أقسم بالله ما هسيبك".

وتابع المحامي في بلاغه، أن المشكو في حقه تعرض لموكلته وسمعتها، وتناولت عددا من المواقع الإخبارية ذلك الفيديو، ما يتوافر معه ركن العلانية، وقدم المحامي شعبان سعيد للنيابة العامة أسطوانة مدمجة عليها الفيديو، فضلا عن صور من المواقع الإخبارية التي تناولت أخبار الهجوم على موكلته وطالب في ختام بلاغه بالتحقيق في الواقعة، وإحالته للمحاكمة الجنائية.

كانت ريهام سعيد نصحت المشكو في حقه بعدم الخوض في حياة شقيقته واحترام خصوصياتها، بعد مهاجمته لها، معتبرة أن ذلك لا يتماشى مع العادات والتقاليد، إلا أنه هاجمها كما هاجم العديد من الفنانين الذين طالبوه بذلك.

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