«بلاش توتر وقلق» .. اتبع هذه الخطوات عند انفجار إطار سيارتك

يواجه قائد السيارة اعطال مفاجئة على الطريق دون الترتيب او الاستعداد لها مما يعرضه إلى الخوف والقلق والإصابة بحالة ذعر وعدم قدرته على التصرف، وأبرز تلك المشاكل انفجار إطار السيارة أثناء السير بسبب قطع الغيار المغشوشة أو بسبب تدخل القدر.
لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري الخطوات والنصائح السليمة للتصرف في هذه الحالة لتجنب الحوادث.
1- عند سماع صوت انفجار إطار السيارة حاول أن تبقى هادئًا وهدئ من روعك بقدر الإمكان وقم بتثبيت عجلة القيادة بقوة.
2- الخطأ الذي يقع فيه معظم قادة السيارات وضع اقدامهم على الفرامل في حالة حدوث انفجار إطار السيارة، ابعد قدمك عن الفرامل ولا تقم بالضغط عليها.
3- حاول بشتى الطرق التحكم في الطريق على أن تسير في خط مستقيم.
4- بعد السيطرة على السيارة قم بتقليل السرعة تدريجيًا إذا كانت سيارتك مانيوال.
5- عند انخفاض السرعة الى50 كم/ ساعة، يمكنك حينها الضغط على الفرامل بلطف حتى تتوقف السيارة.
لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري الخطوات والنصائح السليمة للتصرف في هذه الحالة لتجنب الحوادث.
1- عند سماع صوت انفجار إطار السيارة حاول أن تبقى هادئًا وهدئ من روعك بقدر الإمكان وقم بتثبيت عجلة القيادة بقوة.
2- الخطأ الذي يقع فيه معظم قادة السيارات وضع اقدامهم على الفرامل في حالة حدوث انفجار إطار السيارة، ابعد قدمك عن الفرامل ولا تقم بالضغط عليها.
3- حاول بشتى الطرق التحكم في الطريق على أن تسير في خط مستقيم.
4- بعد السيطرة على السيارة قم بتقليل السرعة تدريجيًا إذا كانت سيارتك مانيوال.
5- عند انخفاض السرعة الى50 كم/ ساعة، يمكنك حينها الضغط على الفرامل بلطف حتى تتوقف السيارة.