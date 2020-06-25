الصحة العالمية تعلن انتهاء هذا الوباء فى الكونغو

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، انتهاء وباء ايبولا من شرقي الكونغو الديمقراطية، وذلك عقب وفاة 2200 شخصا خلال عامين بسببه.





وأكدت منظمة الصحة العالمية، بداية الشهر الجاري أنها مستمرة في مكافحة انتشار وباء إيبولا الجديد في مدينة مبانادكا بمحافظة إكواتور في الكونغو الديمقراطية.





وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية إنه حتى الآن تم تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس إيبولا، توفي 4 منهم، والأربعة الآخرين يخضعون للرعاية.





وأوضح أن هذا التفشي موجود في نفس منطقة تفشي الفيروس السابقة في 2018، والذي توقف في 3 أشهر فقط.





وأضاف: "ومع ذلك، على الجانب الآخر من البلاد لتفشي فيروس إيبولا، تكافح منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لمدة عامين تقريبًا في مقاطعتي شمال كيفو وإيتوري، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".