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تعليم

طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد: امتحان القرآن سهل.. صور وفيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أدى طلاب الثانوية الأزهرية بـ الوادي الجديد القسم العلمي، اليوم الخميس، امتحان مادة القرآن الكريم.


وأكد الطلاب أن الامتحان جاء فى متناول الطالب المتوسط، ولم تواجههم أي صعوبة في الأسئلة.


يقول أنس منصور، طالب بمعهد موط البنين الأزهرى، إن الامتحان اليوم فى مادة القرآن الكريم في مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية كانت جيدة والجميع ملتزم بها.




وأكد الطالب محمود ضاعن أن "الامتحان رغم سهولته إلا أنه كانت بعض الأسئلة صعبة، ورغم ذلك قمنا بحل جميع الأسئلة".

 
من جانبه، أكد الشيخ عبد الجليل يونس، مدير منطقة الوادي الجديد الأزهرية، أن هناك ٥ لجان على مستوى المحافظة تضم ٣٣٢ طالبًا وطالبة، لافتًا إلى أن هناك متابعة بصفة يومية للتأكد من انتظام سير الامتحانات مع اتخاذ جميع التدابير للوقاية من فيروس كورونا.


كما نفذت المحافظة سلسلة إجراءات احترازية لتأمين لجان اختبارات الثانوية الأزهرية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد: امتحان القرآن سهل.. صور وفيديو
طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد: امتحان القرآن سهل.. صور وفيديو
طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد: امتحان القرآن سهل.. صور وفيديو
طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد: امتحان القرآن سهل.. صور وفيديو
طلاب الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد: امتحان القرآن سهل.. صور وفيديو
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