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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 3372 إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:00 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 170639 حالة. 

كما كشفت عن تسجيل 41 حالة وفاة في البلاد، ليصبح إجمالي الوفيات 1428 حالة وفاة. 

فيما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 5085 حالة شفاء من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي المتعافين 117882 حالة شفاء. 

وسجّلت مدينة الدمام السعودية، أعلى المدن إصابات في المملكة، حيث سجلت 333 حالة إصابة، كما جاءت مكة في المرتبة الثانية بـ 331 إصابة. 

وقالت الصحة إن إجمالي الحالات النشطة في المملكة الوقت الحالي بلغت 51 ألفا و325 حالة، من بينها 2206 حالة حرجة. 
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