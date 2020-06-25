وضع يده على قلبه... شاهد رد فعل رئيس صربيا عند ظهور جنوده في عرض عسكرى روسى





عرضت فضائية روسيا اليوم لقطات رصدت رد فعل الرئيس الصربى على ظهور جنود بلاده أثناء العرض العسكرى فى موسكو .





وقد أعرب الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي حضر الاستعراض العسكري في موسكو، عن انطباعاته عن عرض النصر بعد أن صارت مجموعة من الضباط والجنود الصرب فيه.





وكتب الرئيس الصربي عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى قائلأ : "انتابتني مشاعر لا توصف في الساحة الحمراء، ولاسيما عندما عبرت الثلة الصربية. عندها وضعت يدي على قلبي، وأديت الكرّة مرارا ليرى الجميع مدى حبي للعلم الصربي والجيش الصربي وصربيا".





وشهدت الساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو عرضا عسكريا مهيبا شاركت فيه قوات ضيفة، بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية.





يذكر أن روسيا تفتح أبواب الاقتراع الإلكتروني في بعض المناطق الروسية، اليوم الخميس، للتصويت على تعديلات الدستور الأخيرة التي تم اقتراحها من قبل اللجنة المعدة للتعديلات الدستورية الجديدة في روسيا.





وسيتمكن المواطنون الروس في كل من موسكو ومنطقة نيجني نوفغورود من التصويت اليوم الخميس 25 يونيو، إلكترونيا من خلال الدخول إلى التطبيق الخاص بخدمة المواطنين، وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".











