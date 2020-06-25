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أخبار العالم

الجيش الليبي: نستهدف كل الأرتال العسكرية المتجهة لـ سرت

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:29 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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القسم الخارجي
أكد الجيش الوطني الليبي، أن القوات تستهدف كل الأرتال العسكرية التي تتحرك باتجاه مدينة سرت.


وأضاف في تصريحات لـ"العربية"، أنهم لا يستهدفون أي طائرات عسكرية دون التأكد من حمولتها، لافتا إلى امتلاكه القدرة للدفاع عن الأرض وعن ثروات الليبيين.


وكانت الرئاسة التركية، نقلت اليوم الخميس، عن حكومة الوفاق مطالبها إلى الجيش الليبي بالانسحاب من مدينة سرت والجفرة، لوقف إطلاق النار. 


وأكدت الرئاسة التركية أن الولايات المتحدة يمكنها لعب دور حاسم في الأزمة الليبية الحالية. 


وقال وزير الخارجية الإيطالي، دي مايو لويدجي، إن وقف الحرب في ليبيا مهم لاستقرار المنطقة.


ووفقا لـ "العربية"، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي دي مايو لويدجي في أعقاب زيارته إلى طرابلس، إن انتهاء الصراع في ليبيا يعني "تأمين بلادنا وسواحلنا". 
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