ردا على شكاوى صعوبة إنجليزية الثانوية العامة .. التعليم : سنقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية

حالة من الجدل اثيرت خلال الساعات الاخيرة بين طلاب الثانوية العامة ، حيث تباينت الآراء ورأي بعض الطلاب ان امتحان اللغة الانجليزية في مستوى الطالب المتوسط بينما رأى البعض الاخر أن الامتحان في مستوى الطالب المتميز.

قال على محمد إن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة مثل سؤال القطعة وسؤال اختار.

وأضاف محمود حسن، أن الامتحان كان سهلا جدا ولكن كان به بعض النقاط التى تحتاج إلى تركيز فقط مثل سؤال اختار.

ويضيف أحمد محمد محمود طالب بمدرسة صلاح سالم الثانوية العسكرية بالفيوم ( شعبة أدبى )، أسئلة القصة جاءت غير مباشرة فى أمتحان اللغة الإنجليزية، أما باقى أسئلة الامتحان فجاءت مناسبة وفى متناول الطالب المتوسط .

وأوضح شوقى عادل طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم ( شعبة ادبى ) ، بأن أمتحان اللغة الإنجليزية كان مناسبا، باستثناء بعض الأسئلة الفرعية مثل القصة ، جاءت أسئلتها على غير المتوقع .

وأشار أحمد على سيد طالب بمدرسة طامية الثانوية (شعبة علمى ) إلى أن أمتحان اللغة الانجليزية بالرغم من انه كان فى متناول الطالب المتوسط ، ألا ان بعض الاسئلة جاءت صعبة ، وغير متوقعة ، خاصة القصة ، والوقت كان كافيا ومناسبا للجميع .



أما عن رد وزارة التربية والتعليم على شكوى البعض من صعوبة الامتحان ، فقد أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة و نائب وزير التعليم ، أن الوزارة سوف تقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية من امتحان مادة اللغة الانجليزية ، مشيرًا إلى أنه على أساس النتيجة لو تبين ضعف الطلاب في الاجابة على سؤال معين سيتم اعادة توزيع درجته او تعديل اجابته.

حيث