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تعليم

ردا على شكاوى صعوبة إنجليزية الثانوية العامة .. التعليم : سنقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:42 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2020
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ياســـمين بدوي
حالة من الجدل اثيرت خلال الساعات الاخيرة بين طلاب الثانوية العامة ، حيث تباينت الآراء ورأي بعض الطلاب ان امتحان اللغة الانجليزية في مستوى الطالب المتوسط بينما رأى البعض الاخر أن الامتحان في مستوى الطالب المتميز.

حيث قال على محمد إن الامتحان كان به بعض الجزئيات الصعبة مثل سؤال القطعة وسؤال اختار.
 
وأضاف محمود حسن، أن الامتحان كان سهلا جدا ولكن كان به بعض النقاط التى تحتاج إلى تركيز فقط مثل سؤال اختار.
 ويضيف  أحمد محمد محمود طالب بمدرسة صلاح سالم الثانوية العسكرية بالفيوم ( شعبة أدبى )، أسئلة القصة  جاءت غير مباشرة  فى أمتحان اللغة الإنجليزية، أما باقى أسئلة الامتحان فجاءت مناسبة وفى متناول الطالب المتوسط .

وأوضح شوقى عادل طالب بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية بالفيوم ( شعبة ادبى ) ، بأن أمتحان اللغة الإنجليزية كان مناسبا، باستثناء بعض الأسئلة الفرعية مثل القصة ، جاءت أسئلتها على غير المتوقع .

وأشار أحمد على سيد طالب بمدرسة طامية الثانوية (شعبة  علمى ) إلى أن أمتحان اللغة الانجليزية بالرغم من انه كان فى متناول الطالب المتوسط ، ألا ان بعض الاسئلة جاءت صعبة ، وغير متوقعة ، خاصة القصة  ، والوقت كان كافيا ومناسبا للجميع .

أما عن رد وزارة التربية والتعليم على شكوى البعض من صعوبة الامتحان ، فقد أكد الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة و نائب وزير التعليم ، أن الوزارة سوف تقيم الوضع بعد تصحيح العينة العشوائية من امتحان مادة اللغة الانجليزية ، مشيرًا إلى أنه على أساس النتيجة لو تبين ضعف الطلاب في الاجابة على سؤال معين سيتم اعادة توزيع درجته او تعديل اجابته.

وكان قد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 619 ألفا و221 طالبا/ طالبة داخل 56 ألف و591 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، حيث أدي 577 ألفا و503 طلاب/طالبة امتحان اللغة الإنجليزية، و22ألفا و223 طالبا/ طالبة امتحان اللغة الفرنسية، و19ألفا و495 طالبا/طالبة امتحان اللغة الألمانية.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، وأدوات التعقيم. 

وأشار حجازي إلي أنه تم اليوم البدء في تصحيح كراسات إجابة مادة اللغة العربية التي قام الطلاب بأدائها يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020.
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