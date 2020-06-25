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منوعات

دراسة حديثة.. عقار الستيرويد المستخدم فى علاج كورونا يؤذي المصابين

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:56 م
صدى البلد
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نهى حمدي
توصلت دراسة حديثة إلى أن العلاج بالستيرويد الذي وجد لمساعدة مرضى فيروس كورونا المستجد في المرحلة الشديدة لا يفعل شيئًا لمساعدة المصابين بحالات خفيفة بل يزيد من شدة الأعراض ويضر بجهاز المناعة.

وقد نشر باحثون بريطانيون نتائج أولية تظهر أن "ديكساميثازون" خفض معدلات الوفيات بين المرضى على أجهزة التنفس الصناعي وأولئك الذين يستخدمون الأكسجين التكميلي بدون تهوية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولكن في التقرير الكامل الذي صدر هذا الأسبوع، أظهرت النتائج أن المرضى الذين لا يتلقون أي نوع من دعم الأكسجين كانوا أفضل حالًا عند تلقي الرعاية المعتادة بدلًا من الدواء.

 فمنذ الإعلان عن النتائج الأولية لأول مرة، ارتفع الطلب على ديكساميثازون بنسبة 610 في المائة على مستوى دول العالم المختلفة.

كما تم العثور على ديكساميثازون ليكون له أكبر فائدة بين المرضى الذين يعانون من الفيروس في المراحل  الخطيرة، حيث خفض الدواء الوفيات بنسبة الثلث في المرضى الذين يتلقون التهوية الميكانيكية الغازية وبنسبة الخمس في أولئك الذين يتلقون الأكسجين التكميلي.


وقد شهدت الأسواق العالمية زيادة في الطلب على علاج الستيرويد لتحقيقه إنجازا كبيرا في خفض مخاطر الوفاة في مرضى فيروس كورونا المستجد بأمراض شديدة بنسبة 600 ٪ في الولايات المتحدة، ولكن الدواء قد يجعل الحالات الأخف ضررًا أكثر من خلال منع الاستجابة المناعية.
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