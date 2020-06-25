شاهد .. أول صور لعلامات التباعد بين المصلين في المساجد

أنهت وزارة الأوقاف ، عملية تعقيم المساجد ووضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية.





ونشرت وزارة الأوقاف، على موقعها الإلكتروني، نماذج لقيام المديريات بوضع علامات التباعد بين المصلين.





يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر السبت 27 / 6 / 2020م بإذن الله تعالى.





وتابعت الوزارة: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.



