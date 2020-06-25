شاهد .. أول صور لعلامات التباعد بين المصلين في المساجد

أنهت وزارة الأوقاف، عملية تعقيم المساجد ووضع علامات التباعد بين المصلين على مستوى الجمهورية.
ونشرت وزارة الأوقاف، على موقعها الإلكتروني، نماذج لقيام المديريات بوضع علامات التباعد بين المصلين.
يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر السبت 27 / 6 / 2020م بإذن الله تعالى.
وتابعت الوزارة: نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.
ووضعت وزارة الأوقاف عددا من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس حيث تم التأكيد على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.
كما يتم الالتزام بضرورة ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية) ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر ويكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل ، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.