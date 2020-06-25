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ديني

لحظة تعقيم وتطهير مسجد السيدة نفيسة استعدادا لفتحه أمام المصلين.. صور

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:25 م
لحظة تعقيم وتطهير
لحظة تعقيم وتطهير مسجد السيدة نفيسة
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محمد شحتة
نفذت وزارة الأوقاف، عملية تعقيم وتطهير مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة ، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد والعمل على نظافتها وتطهيرها وتعقيمها استعدادًا لفتح المساجد لاستقبال المصلين على مستوى الجمهورية فجر السبت 27 / 6 / 2020م بإذن الله تعالى وتتابع عملية تعقيم المساجد على مستوى الجمهورية .
ووزعت وزارة الأوقاف أدوات التعقيم والتطهير على مديريات الأوقاف من أجل إنهاء استعدادات المساجد لفتحها بعد علقها بسبب جائحة كورونا. 

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس حيث تم التأكيد على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

كما يتم الالتزام بضرورة ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية)  ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر ويكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل ، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.
لحظة تعقيم وتطهير مسجد السيدة نفيسة استعدادا لفتحه أمام المصلين.. صور
لحظة تعقيم وتطهير مسجد السيدة نفيسة استعدادا لفتحه أمام المصلين.. صور
لحظة تعقيم وتطهير مسجد السيدة نفيسة استعدادا لفتحه أمام المصلين.. صور
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