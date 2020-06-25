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توك شو

جريمة بشعة وخطة شيطانية.. بسمة وهبة تعلق على واقعة فتاة الدقهلية

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:24 م
فتاة الدقهلية
فتاة الدقهلية
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عبد الخالق صلاح
علقت الإعلامية بسمة وهبة، على واقعة فتاة الدقهلية، معربة عن استيائها الشديد مما حدث، وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم، والقصاص للمجني عليها.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "هذه الجريمة لا يمكن أن يصدقها عقل، فلم تحدث من قبل.. أنا مش عارفة دا حقيقي ولا خيال.. شوفتوا بشاعة وإجرام زى كدا؟..".

وأضافت "وهبة"،: "هذه خطة شيطانية وجريمة بشعة ولا يمكن لأي مواطن مصري أن يتقبلها"، مشددة على ضرورة القصاص العادل.
 

وفجر زوج قتيلة قرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، مفاجأة أمام المستشار محمد هدايات مدير نيابة طلخا، مؤكدا أنه اتفق مع القاتل على اغتصاب زوجته وتصويرها بأوضاع مخلة جنسية، فقط ليتم الانفصال بينهما لرغبته فى الزواج من فتاة أخرى من القرية، إلا أن أسرته رفضت الانفصال كون القتيلة من أسرة طيبة الأصل، والطالبة متدينة وصاحبة خلق عال.
 

وأشار فى التحقيقات التى أجريت بأنه لم يتفق معه على قتلها وإنما كان الاتفاق على عمل فضيحة لها، يتمكن من خلالها من الانفصال دون أن تحصل على مستحقاتها و جهازها.
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