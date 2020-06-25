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أخبار البلد

أشرف الخطيب: نعمل على تطوير المنظومة الطبية للارتقاء بالخدمة.. ولقاء شهري مع أسر الشهداء والمصابين

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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اماني نوار
صرح اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه جاري العمل على تحديث وتطوير خدمات الرعاية المقدمة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إضافة لدراسة حلول لجميع المشكلات الخاصة بأسر الشهداء والمصابين، والعمل على حلها خلال الفترة المقبلة .

وأكد "الخطيب" أنه جاري تطوير المنظومة الطبية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة العلاجية المقدمة من خلال الاستعانة بمحموعة من الأطباء الاستشاريين للعمل بالعيادات وكذا تجهيز المرحلة الثانية من الأقسام الطبية المختلفة بالمقر الخدمي لتشمل المنظومة الطبية جميع التخصصات، إضافة للتوسع في التعاقد مع المستشفيات بالمحافظات المختلفة للوصول بمستوى خدمة متميزة يليق بأسر الشهداء والمصابين.

وأضاف أمين عام المجلس، أنه يعتزم عقد إجتماع شهري مع أسر الشهداء والمصابين للإستماع إلى مشكلاتهم ومقترحاتهم وذلك عقب رفع الإجراءات الإحترزية الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وشدد "الخطيب" على ضرورة إلتزام كافة الإدارات بالمجلس بتقديم الخدمات بصورة متميزة وسرعة إنهاء الالتماسات المقدمة من أسر الشهداء والمصابين طبقًا لقواعد العمل المنظمة لذلك.

وعن التواصل مع أسر الشهداء والمصابين أكد "الخطيب" أن المجلس حاليًا يتلقى الإلتماسات عن طريق عدة وسائل من بينها الكول سنتر، الخط الساخن، الواتساب والصفحة الرسمية للمجلس عبر "فيسبوك" بجانب إدارة الإستقبال والمكاتب الإقليمية بالمحافظات المختلفة، كما أنه جاري دراسة تفعيل طرق أخرى للتواصل.

جاء ذلك خلال تفقد أمين عام المجلس لأعمال تطوير وتجهيز المرحلة الثانية من العيادات الطبية بالمقر الخدمي والإجتماع بعدد من أسر الشهداء والمصابين للإستماع إلى مقترحاتهم وعدد من المشكلات المتراكمة التي يعانون منها.
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