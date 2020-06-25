برلمانية الوفد: انحياز السيسى لمطالب ثورة 30 يونيو أنقذ المنطقة العربية من مصير مظلم

أكد محيى بدراوى مستشار الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن ذكرى ثورة 30 يونيو فخر للمصريين والأمة العربية ، والتي أنقذ فيها الرئيس عبد الفتاح السيسى المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز إلى إرادة الشعب المصرى ومطالبه العادلة التى نادى بها منذ 7 سنوات عندما خرج فى جميع الشوارع والميادين العامة بكافة أنحاء الجمهورية فى 30 يونيو 2013 للمطالبة بعزل محمد مرسى وجماعته من السلطة.





وقال بدراوى فى بيان صحفى له إن «ثورة ٣٠ يونيو» جاءت لتبنى وطنًا، وتصحح مسارًا وتفتح آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد «سماسرة الأوطان» وسارقى الأحلام، ليستردوا "مصر الحرة ".





وأضاف " مستشار برلمانية الوفد " لقد نجح المصريون في هذه الثورة في الوقوف أمام موجةَ التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة وقالوا كلمتهم لإنقاذ المنطقة من جماعة فرضت نفسها على مقدرات البلاد وحولت مصر بلد الأمن والأمان لمسرح للعمليات الإرهابية وسفك الدماء وتخريب مؤسسات الدولة.





وتابع:ولكن كان لشعب مصر، كعادته عبر التاريخ، الكلمةُ الفَصْلْ والقول الأخير لتبدأ الدولة المصرية الحديثة عهد جديد من الإنجازات ومواجهة الإرهاب لتبقى مصر بلد الأمن والأمان بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.