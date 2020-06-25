بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا .. اجتماع لمكتب الاتحاد الإفريقي غدا عن سد النهضة

دعا رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، ورئيس الاتحاد الإفريقي، لعقد اجتماع طارئ لمكتب الاتحاد الإفريقي مع الأطراف الثلاثة لأزمة سد النهضة "مصر وإثيوبيا والسودان، علي مستوي القمة غدًا الجمعة 26 يونيو، بتقنية الفيديو كونفرانس في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.









الاجتماع يأتي كمحاولة للتوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، بعد موافقتهم على الحضور، وإتاحة الفرصة أمام المحاولات الإفريقية للوساطة.







