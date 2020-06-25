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أخبار البلد

بدعوة من رئيس جنوب إفريقيا .. اجتماع لمكتب الاتحاد الإفريقي غدا عن سد النهضة

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:28 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا
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أمينة الدسوقي ومحمد وديع
دعا رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، ورئيس الاتحاد الإفريقي، لعقد اجتماع طارئ لمكتب الاتحاد الإفريقي مع الأطراف الثلاثة لأزمة سد النهضة "مصر وإثيوبيا والسودان، علي مستوي القمة غدًا الجمعة 26 يونيو، بتقنية الفيديو كونفرانس في الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة.


الاجتماع يأتي كمحاولة للتوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، بعد موافقتهم على الحضور، وإتاحة الفرصة أمام المحاولات الإفريقية للوساطة.


وتم التوافق بين أعضاء مجلس الأمن بموافقة مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب إفريقيا، وفرنسا، وعدم ممانعة باقي أعضاء المجلس، على عقد جلسة مجلس الأمن في الثالثة ظهر يوم الإثنين 29 يونيو 2020.
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