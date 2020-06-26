سعيد يناشد وزارة الإسكان بالموافقة على منحه شقة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى

ناشد المواطن سعيد إبراهيم إبراهيم المحلاوي ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان الموافقة على منحه وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى مع الاستعداد الكامل لدفع قيمتها.





وقال فى رسالته : تقدمت للحصول على شقة ضمن اعلانات وحدات الإسكان الاجتماعى نظرًا لضيق الشقة التي أسكن بها فى الوقت الحالى حيث أعول أسرة مكونة من ثلاثة أبناء بجانب زوجتى مع الاستعداد الكامل لسداد قيمتها ولكن لم أوفق فى الحصول عليها .





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



