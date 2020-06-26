AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سعيد يناشد وزارة الإسكان بالموافقة على منحه شقة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
ناشد المواطن سعيد إبراهيم إبراهيم المحلاوي ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الإسكان الموافقة على منحه وحدة سكنية ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى مع الاستعداد الكامل لدفع قيمتها.

وقال فى رسالته : تقدمت للحصول  على شقة ضمن اعلانات وحدات الإسكان الاجتماعى نظرًا لضيق الشقة التي أسكن بها فى الوقت الحالى حيث أعول أسرة مكونة من ثلاثة أبناء بجانب زوجتى مع الاستعداد الكامل لسداد قيمتها ولكن  لم  أوفق فى الحصول عليها .

 للتواصل مع القارئ  01551999308
اقرأ أيضا :


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواطن يشكو تأخر استلام شقة إسكان اجتماعي 4 سنوات

مواطن يستغيث لاستلام شقة الإسكان الاجتماعى بمدينة العبور الجديدة

الشقة مباعة.. مواطن يشكو وقف بطاقة التموين بسبب استهلاك الكهرباء

إبراهيم يستغيث من تأخير استلام وحدته السكنية بدار مصر فى الشروق

سهير تناشد محافظة القاهرة تخصيص وحدة سكنية ضمن الحالات الأكثر احتياجا

صحتى متدهورة.. عجوز يناشد وزارة التضامن الموافقة على قبوله فى معاش تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

انفجار ضخم يهز طهران

بعد تصدره آبل ميوزك .. هذا ما حققته أغنية زي مانتي لـ عمرو دياب

جريمة بشعة وخطة شيطانية.. بسمة وهبة تعلق على واقعة فتاة الدقهلية

فستان تايجر.. أروى تخطف الأنظار على إنستجرام

لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه

إصابة الطبيب صاحب صور استراحة محارب بـ كورونا

AdvertisementS

شاهد.. أول رد من والدة الفتاة مها أسامة التي أعلنت رغبتها في الزواج على فيسبوك

إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا.. شاهد

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

التضامن: بدء وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية

أخبار الفن.. ابنة رجاء الجداوي: والدتي حالتها حرجة لكن فى وعيها.. الموت يفجع المخرج خالد يوسف

تفاصيل الساعات الأخيرة لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.. فرنسا وأمريكا دعما الطلب المصري لمنع تهديد السلم والأمن الدوليين.. وكتيبة الدبلوماسية تستثمر علاقات السيسي الطيبة برؤساء الدول الكبرى

شاهد.. حريق عشش رأس البر

شهود سقوط فتاة 15 مايو من أعلى السطح: كنا بنلعب بالطائرات الورقية والشبشب السبب

التضامن: فتح الحضانات أول يوليو المقبل .. فيديو

بلا رحمة.. ابن يعذب والدته بوحشية ويحرق جسدها في مكة

لم يظهروا من قبل.. صور مسربة لبنات بوتين المخفيين عن الأضواء تهدف لاستفزازه

لجنة مكافحة كورونا تطمئن المواطنين: الأرقام الآن في مرحلة الثبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل سلطة الكول سلو

4000 سعر حراري.. فتاة تتناول وجبة تكفي 5 أفراد في 30 دقيقة فقط.. فيديو وصور

أرخص هاتف ذكي في مصر .. بـ 1111 جنيها فقط