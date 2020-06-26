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برلمان

نائب: قانون مجلسى النواب والشيوخ يتماشى مع نصوص الدستور

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:04 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب حسين خاطر ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أن قانونى مجلس النواب والشيوخ التى أقرها البرلمان تتماشى مع ما نص عليه الدستور من تمثيل الفئات المهمشة من خلال تخصيص نسبة كوتة لهم فى القوائم الإنتخابية وتقسيمهم على مستوى الجمهورية سواء فى مجلس النواب أو الشيوخ.

وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن قانون مجلسى النواب والشيوخ تم إعداده بشدة ، حيث قام بتحديد أعداد المرشحين لمجلسى النواب و الشيوخ ، وتوزيعهم والذى يشمل الوزن النسبى للكثافة السكانية وتعداد السكان.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء قبل الماضى على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم ٥ يوليو المقبل. 

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة ، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. 

كما رفض المجلس طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب إلهامي عجينة في واقعة مستشفى شربين.
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