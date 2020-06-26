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عماد الدين أديب: ليبيا نهاية أردوغان واللي هيعدي الخط الأحمر إيده هتتقطع

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:00 ص
أردوغان
أردوغان
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عبد الخالق صلاح
أكد الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، أن الجيش المصري يحارب في ليبيا حرب الضرورة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا وحدد قاعدة القتال أو التفاوض في ليبيا، قائلا: "حينما يتم تعدى الخط الأحمر ستختلف المعادلة واللي يعدى إيده هتتقطع بينما أردوغان سيحرص على دفع قبائل المنطقة للواجهة في أزمة ليبيا".

وتوقع عماد الدين أديب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن تكون ليبيا نهاية أردوغان على يد الجيش المصري، لافتا إلى أن مستقبل ليبيا غالبا لن يُحسم في شهور ولكن سيظل سنوات طويلة ممكن تصل لـ10 سنوات، وغالبا ستنقسم ليبيا إلى جزأين ليبيا الشرقية وليبيا الغربية.

وأشار الكاتب عماد الدين أديب، إلى أن الرئيس السيسي يفكر بحكمة شديدة فيما يحدث في ليبيا، قائلا: "القضية مش ليبيا ولكن المشروع الكبير أن مصر القوية خطر على قوى كثيرة فى المنطقة والعالم ومصر المنهارة أيضا خطر يساوي نفس خطر القوى، والكبار عايزين مصر تفضل بنص بطن لا شبعانه ولا جعانة وعايزين مصر تحت السيطرة".
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