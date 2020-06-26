في اتصال مع نظيره الدنماركي .. وزير الخارجية العراقي يؤكد تطلع بلاده للتعاون المشترك

تلقى وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الدنماركيّ يبي كوفود وبحثا الجانبان توسيع أفق التعاون المشترك بين البلدين .

كما بحث وزيرى خارجية البلدين سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ولاسيّما في مجال مُواجَهة تحدّيات فيروس كورونا، فضلًا عن توسيع دائرة الاستثمارات.

فى غضون ذلك غادرت الخميس الرحلة الاستثنائيّة الخاصّة بإجلاء العراقيين العالقين في الدنمارك من مطار كوبنهاكن الدولي متجهة إلى بغداد.

وجرى تنظيم هذه الرحلة بالتنسيق مع خليّة الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة، وبالتعاون مع سلطة الطيران المدني العراقيّة.

والجدير بالذكر أن الرحلة نقلت عددًا من العراقيين والأوروبيّين من أصول عراقيّة إلى مطار كوبنهاكن ليبلغ عدد المسافرين الذين تمّ إجلاؤهم على متن الطائرة ذهابًا وإيابًا 120 مسافرًا كانوا عالقين بسبب إجراءات الحظر الشامل في مواجهة فايروس كورونا المستجد.

وكان كادر دبلوماسيّ فى سفارة العراق بالدنمارك رافق المُسافرين إلى المطار لمتابعة إجراءات سفرهم، وتوديعهم.