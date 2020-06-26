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أخبار العالم

أنباء عن إغلاق المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد بشكل كامل

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوجود أنباء عن أن السلطات العراقية أغلقت المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، بشكل كامل. 

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من مداهمة أمنية نفذتها قوات عراقية وأمريكية لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 13 من قيادييها.

وقالت قناة "السومرية" العراقية إن قوة أمريكية مكونة من 40 آلية فضلا عن وحدات من قوة مكافحة الإرهاب العراقية قامت بتطويق مقر الدعم اللوجستي التابع للواء 45 لـ"كتائب حزب الله" في منطقة البوعيثة جنوب شرق بغداد.

وسبق أن شنت الولايات المتحدة يوم 23 ديسمبر 2019 غارات واسعة على مواقع لـ"كتائب حزب الله" في منطقة الأنبار شرق البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصرها، وقالت واشنطن إن هذه الضربات جاءت ردا على الهجمات الصاروخية من قبل الفصيل.
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