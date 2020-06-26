أنباء عن إغلاق المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد بشكل كامل

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوجود أنباء عن أن السلطات العراقية أغلقت المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد، بشكل كامل.





يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من مداهمة أمنية نفذتها قوات عراقية وأمريكية لمقر "كتائب حزب الله" التابعة للحشد الشعبي في بغداد واعتقلت 13 من قيادييها.





وقالت قناة "السومرية" العراقية إن قوة أمريكية مكونة من 40 آلية فضلا عن وحدات من قوة مكافحة الإرهاب العراقية قامت بتطويق مقر الدعم اللوجستي التابع للواء 45 لـ"كتائب حزب الله" في منطقة البوعيثة جنوب شرق بغداد.



