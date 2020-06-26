AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استحق ومازلنا أفضل.. جوارديولا يهنئ ليفربول بـ كأس الدوري الإنجليزي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:02 ص
جورديولا
جورديولا
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه بيب جورديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي رسالة تهنئة لـ فريق ليفربول عقب التتويج بـ لقب الدوري الانجليزي بعد غياب دام لـ 30 عاما.

وأكد جورديولا في تصريحات لشبكة " بي تي سبورتس " أن فريق ليفربول قدم موسم رائع واستحق التتويج مشددا ان الدوري الانجليزي مازال امامه 5 او 6 جولات حيث برغب في تقليل فارق النقاط مع ليفربول.

وأضاف جورديولا أن فريق مانشستر سيتي حقق العديد من القاب الدوري الانجليزي خلال السنوات الماضية.

أهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.

وأكمل أن تتويج فريق ليفربول بـ لقب دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي زاد من قفه اللاعبين هذا الموسم مشددا ان الفريق خاض كل مباراة وكأنها أخر واهم مباراة.

وتابع أن فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني وسيقدم اداء افضل الفترة القادمة مشددا ان الفريق افضل من العديد من الفرق في الدوري الانجليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوارديولا: مستعد لمنع ليفربول من التتويج بلقب البريميرليج مرتين متتاليتين

هلعب مع مكة.. رد ساخر من محمد صلاح على مشاهدة مانشستر سيتي وتشيلسي اليوم.. ويؤكد: اللقب حان

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. ألقاب محمد صلاح مع ليفربول

بعد التتويج بالدوري الإنجليزي.. 3 أرقام قياسية تنتظر ليفربول لتكسيرها

بالفيديو .. كيف احتفل لاعبو ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي

ليس لقبه الأول .. قصة تتويج محمد صلاح بالدوري الإنجليزي منذ 6 سنوات

ترشيحاتنا

من الفضاء.. 3 وكالات فضائية تكشف تأثير كورونا على كوكب الأرض

متوقعا عدم فعالية اللقاح..بيل جيتس: معظم سكان العالم سيصابون بفيروس كورونا

منها الصداع المستمر.. علامات تدل على نقص الماغنسيوم في جسمك

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نيكول سابا في عيد ميلادها

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-6-2020

الأزهر للفتوى يوضح حكم الأذان الثاني لصلاة الجمعة

AdvertisementS

لاعب الأهلي السابق يتعرض لحادث سيارة.. صور

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب تتويج ليفربول بـ الدوري الانجليزي..نجم الأهلي السابق يتعرض لـ حادث سيارة

ليس محمد صلاح.. رياض محرز يكشف عن الأقرب للتتويج بـ جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

مصر المقاصة ينضم لـ الزمالك ويطالب بمقابلة رئيس الوزراء

شوبير يعلن تفاصيل تجديد عقد فايلر مع الأهلي .. فيديو

استحق ومازلنا أفضل.. جوارديولا يهنئ ليفربول بـ كأس الدوري الإنجليزي

الرجاء يحسم الجدل حول موقف حميد أحداد لـ الزمالك وهدفه بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الأحلام تصبح حقيقة.. أول تعليق من فان دايك عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

أحمد شوبير: هل المطالبة باللعب فى أفريقيا حلال وعودة الدوري حرام؟ .. فيديو

30 سنه ليفربول مستنيك تجيب الدوري.. أحمد ناجي يوجه رسالة تهنئة لـ محمد صلاح

كلوب يكافئ الشباب.. تشيلسي يهدي محمد صلاح لقب الدوري الحقيقي بعد 6 سنوات

أبو تريكة: ليفربول الأفضل في إنجلترا بلا منازع.. حزين لعدم وجود الجماهير فى تتويج البطل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رخيص وصحي .. طريقة تحضير سيروم فيتامين سي في المنزل

بإطلالة عصرية.. رحاب الجمل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نيكول سابا في عيد ميلادها