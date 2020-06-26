استحق ومازلنا أفضل.. جوارديولا يهنئ ليفربول بـ كأس الدوري الإنجليزي

وأكد جورديولا في تصريحات لشبكة " بي تي سبورتس " أن فريق ليفربول قدم موسم رائع واستحق التتويج مشددا ان الدوري الانجليزي مازال امامه 5 او 6 جولات حيث برغب في تقليل فارق النقاط مع ليفربول.





وأضاف جورديولا أن فريق مانشستر سيتي حقق العديد من القاب الدوري الانجليزي خلال السنوات الماضية.





أهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.





وأكمل أن تتويج فريق ليفربول بـ لقب دوري أبطال اوروبا الموسم الماضي زاد من قفه اللاعبين هذا الموسم مشددا ان الفريق خاض كل مباراة وكأنها أخر واهم مباراة.





وتابع أن فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني وسيقدم اداء افضل الفترة القادمة مشددا ان الفريق افضل من العديد من الفرق في الدوري الانجليزي.