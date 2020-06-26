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صحف الإمارات اليوم.. مجلس الأمن يعقد جلسة الاثنين بشأن سد النهضة.. توقعات بإصابة 20 مليون أمريكي بفيروس كورونا.. والجيش الليبي يؤكد جاهزيته لإنهاء العدوان التركي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:08 م
صحف الإمارات
صحف الإمارات
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شيماء مصطفى
-حدود تونس مفتوحة للقادمين من ألمانيا وإيطاليا دون إجراءات وقائية
-السعودية تسجل 3372 إصابة جديدة بـ "كورونا"
-ألمانيا: إصابات كورونا تصل إلى 193371
-75.5 % الشفاء من كورونا في الإمارات

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليًا، ذكرت صحيفة "البيان"، نقلا عن وزارة الصحة الإماراتية تأكيدها شفاء 760 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 35165 حالة، ولتصل نسبة المتعافين من الفيروس لـ75.5 %.

في الشأن العربي، ذكرت صحيفة "البيان" أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة جديدة الاثنين المقبل للبحث في الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة بحسب ما أعلنت مصادر دبلوماسية أمس الخميس.

وقالت المصادر إن هذه الجلسة العلنية عبر الفيديو دعت إليها الولايات المتحدة بطلب من مصر.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم" قالت إن وزارة الصحة السعودية، أوضحت أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 170639 حالة مؤكدة، بزيادة 3372 إصابة عن المسجلة أول من أمس.

وأعلنت الوزارة تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 1428 حالة وفاة.

فيما قررت تونس فتح حدودها للقادمين من ألمانيا وإيطاليا دون إجراءات وقائية خاصة.

وصنفت تونس، ألمانيا وإيطاليا من بين الدول الرئيسة داخل الاتحاد الأوروبي، كجهات ذات مخاطر ضعيفة أو منعدمة للوباء، وبالتالي لن يكون القادمون منها، بمن فيهم الجالية التونسية المهاجرة التي تقدر بمئات الآلاف، مطالبين بتحاليل مسبقة.

وسلطت صحيفة "الخليج" الضوء على الأوضاع في ليبيا، فأكد الجيش الوطني الليبي أنه جاهز للتعامل مع أي حالة طارئة في أي وقت، وشدد على أن هدفه يبقى هو وضع حد للغزو التركي ودحر الإرهابيين، وأشار إلى أن الطيران التركي يواصل نقل الأسلحة إلى مصراتة ومعيتيقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، «بالنسبة للموقف العسكري، فإن عمليات سرت أو شرق مصراتة ما تزال تحت بند سري للغاية». وأضاف «لكن عمومًا، القوات المسلحة في المستوى المطلوب والمستوى التكتيكي عالٍ جدًا وجاهزون للتعامل مع أي طارئ وفي أي لحظة».

وأشار إلى أن هدف القوات يبقى هو «إنهاء الغزو التركي للأراضي الليبية ودحر الإرهابيين». وتابع أن «الوجود التركي في ليبيا يهدد المنطقة بأسرها.. كما أن تركيا تحاول التغلغل في عدد من الدول الإفريقية مثل النيجر وتشاد ومنطقة القرن الإفريقي».

عالميًا، قالت صحيفة "البيان" إن مسؤولين كبار بالإدارة الأمريكية ذكروا أن خبراء في الحكومة يعتقدون أن أكثر من 20 مليون أمريكي ربما أصيبوا بفيروس كورونا، أي 10 أمثال الإحصاءات الرسمية، مما يشير إلى أن عددا كبيرا من السكان مصابون بالمرض أو كانوا مصابين به دون ظهور أعراض عليهم.

وأضاف المسؤولون أن هذا التقدير الذي توصلت إليه المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يستند إلى فحوص الأمصال المستخدمة لرصد الأجسام المضادة التي تظهر ما إذا كان الشخص قد أصيب بالمرض.

ومن صحيفة "الاتحاد"، ذكرت أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 193371 حالة، اليوم الجمعة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس بلغت 8940 حالة، وتعافى 176764 شخصا من المصابين حتى الآن
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