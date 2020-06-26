هنرجع بحذر.. لميس سلامة: التعايش مع كورونا يتطلب اتخاذ احتياطات السلامة.. فيديو

أكدت الإعلامية لميس سلامة أن الحياه ستعود إلى طبيعتها بدءا من الغد مؤكدة أن هذا القرار قد تم بعد شهور من الإغلاق وفترة إستثنائية كان لا أحد يتصور أن يمر بها.





وأضافت لميس سلامة خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن كل دول العالم مرت بتجربة صعبة واستثنائية مشيرة إلى اننا أصبحنا الأن في مرحلة التعايش التي ستبدأ غدا.





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أنه لو تم وضع عنوان مناسب لمرحلة التعايش ستكون "هنرجع بس بحذر" و الحياة ستعود وعجلة الإنتاج ستدور و على سبيل المثال فرنسا أعادت فتح برج إيفل بعد غلقه لمدة 3 شهور.





وأشارت الإعلامية لميس سلامة إلى أن الفترة الماضية كانت صعبة ورأينا أعداد إصابات ووفيات كبيرة لذا يجب عند العودة للتعايش أن يتم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للسلامة.