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محافظات

فحص 1333 مواطنا ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة خلال أسبوع بالقليوبية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:38 ص
وكيل الصحة
وكيل الصحة
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إبراهيم الهوارى
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حصيلة الأسبوع الأول من فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار "100 مليون صحة".


وقال الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ان المبادرة تستهدف دعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالإضافة إلى القوافل العلاجية.

واضاف أن إجمالي المترددين علي القوافل العلاجية في الأسبوع الأول من الفعاليات بلغ 1333 مواطن ومواطنة للكشف وصرف العلاج وعمل قرارات نفقة الدولة وقد تم صرف علاج لـ 629 مريض فيما بلغ عدد القرارات الجديدة على نفقة الدولة 418 قرار وعدد القرارات السابقة التي تم تجديدها 268 قرار.

وناشد وكيل الوزارة، المرضى أصحاب الأمراض المزمنة التوجه إلى أقرب وحدة من واحدات تقديم الخدمة لمتابعة حالتهم الصحية وصرف العلاج لمدة تكفي ثلاثة أشهر قادمة.

وتابع أن أماكن الخدمة حاليا هي "مركز طبى بنها إدارة بنها ومركز طبى مشتهر إدارة طوخ ومركز طبى القناطر إدارة القناطر الخيرية ووحدة الهادى إدارة الخانكة ومركز طبى طحانوب إدارة شبين القناطر ومركز طبى بهتيم إدارة شبرا شرق ومركز طبى عثمان إدارة شبرا غرب".
فحص 1333 مواطنا ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة خلال أسبوع بالقليوبية
فحص 1333 مواطنا ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة خلال أسبوع بالقليوبية
فحص 1333 مواطنا ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة خلال أسبوع بالقليوبية
فحص 1333 مواطنا ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة خلال أسبوع بالقليوبية
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