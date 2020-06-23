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محافظات

محافظ القليوبية يصدر كتابا دوريا بشأن الاشتراطات العامة لفتح المطاعم والكافيهات

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 10:57 م
عبدالحميد الهجان
عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أصدر عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية كتاب دورى لرؤساء المدن ومديري المديريات بشأن الاشتراطات العامة لفتح المطاعم والكافيهات وذلك في إطار حرص الدولة علي إتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وبمناسبة الاعداد لخطة محكمة الجوانب للتمهيد لاعادة النشاط الاقتصادي بالدولة تدريجي فى مدى زمنى محدد.


وياتى توجيهات المحافظ تنفيذًا للقرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  وللكتاب الدورى الصادر من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 في هذا الشأن والذى يسمح بفتح (المطاعم- الكافيهات- الحلوانى) ابتدا من يوم السبت القادم حتى الساعة العاشرة مساء .

وتضمنت تعليمات محافظ القليوبية قيام مدير المنشاة بتوقيع اقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالسماح بالتشغيل وحال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات يتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشاة واستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشاة كحد اقصى الى حين اشعار اخر مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام و1 متر بين كل شخص واخر بالمائدة مع الاخذ فى الاعتبار العائلات بحد اصى 6 اشخاص على المائدة وتشغيل المصاعد – ان وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية.
وغلق اماكن العاب الاطفال ةحظر اقامة الحفلات والمناسبات الخاصة او اى نشاط يتعلق بتجمعات وتوزيع اماكن اعداد وتجهيز الاغذية فى المطابخ بطريقة تضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي ووضع لافتات عند مدخل المنشاة بعدم دخول من لديهم اعراض فيروس كورونا وتوفير مطهرات للأيدي فى مدخل المنشأة وحظر الخدمة الذاتية بالبوفيه مع السماح بخدمة البوفيه غير المفتوح واستمرار الالتزام بضوابط تشغيل المطاعم المقررة وحظر تقديم الشيشة وازالة المفارش القماش على موائد الطعام واستبدالها باخري احادية الاستخدام (قدر المستطاع) وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغيير المفارش بين كل مستخدم واخر والاعتماد على ادوات طعام احادية الاستخدام(قدر المستطاع) وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام.

وكذلك وضع ملصقات ارضية لتنظيم اماكن الانتظار امام دورات المياه والمصاعد والالتزام بتعقيم جميع نقاط التلامس بشكل دوري فى كافة الانحاء مع الالتزام بتعقيم دورات المياه بين كل عميل واخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان وتطهير الاثاث والاقمشة بشكل منتظم ووضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة وتوفير سلات مهملات تفتح بالقدم دون الحاجة الى اللمس فى الحمامات والمطابخ والتخلص من النفايات بشكل امن وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

وأكد المحافظ على الوحدات المحلية علي اختلاف مستوياتها وكذا مديريات الخدمات وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة كلا في حدود اختصاصه بتعميم تلك التوجيهات ومتابعة الإلتزام بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم ضد مخالفيها والعرض علينا بتقرير دوري بالمستجدات في هذا الشأن.
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